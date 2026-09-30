Драка в небе: 180 пассажиров FlyDubai на волосок от гибели

Последний день сентября чуть было не стал черным днем для арабской авиакомпании FlyDubai Дубай и последним для 180 пассажиров. Конфликт в пилотской кабине чуть было не привел к крупнейшей катастрофе последнего времени. Психолог Вячеслав Кабанов проанализировал по просьбе «МК» ситуацию с точки зрения профессиональной психологии.

По последним данным, пассажиры рейса Дубай — Тель-Авив пережили настоящую драму. В пилотской кабине подрались российский и украинский пилоты. Как утверждает израильский Channel 12, один пытался ударить другого ножом.

По другим данным, один из пилотов пытался покончить с собой и направить самолет к крушению, начав резкое снижение с 30 тысяч футов (12 километров) до 15 тысяч футов (6 километров).

По одной из версий, лайнер посадили в Саудовской Аравии другие пилоты, случайно оказавшиеся на борту.

Авиационный ресурс Fighterbomber после того, как ситуация благополучно разрешилась, пошутил: «Везут русский и украинец сто евреев в арабском самолете. Ну и один другому говорит...»

На самом деле трагический исход был близок, и самое главное, что всего этого можно было бы избежать, если бы те, кто отвечает за комплектование экипажей, учли фактор межличностных отношений, считает Вячеслав Кабанов:

– Если принять версию, что они действительно подрались, – говорит он, – можно легко догадаться, из-за чего, учитывая, что один из них был русский, а другой – украинец. Но, что удивительно, в ситуации крайне опасной пилоты выбрали конфликт. Значит, причина была ценностная. Вопреки инстинкту самосохранения, вопреки здравому смыслу потерять самоконтроль ради выплеска эмоций – такого ожидать от пилотов пассажирского воздушного судна будешь меньше всего.

Конечно, будут связывать ситуацию в кабине с политикой и враждой народов. Но, с другой стороны, причин может быть море. Например, жена командира изменила ему со вторым пилотом. Или зашел разговор за религию. Или психоактивные вещества употребили. Или нервный срыв по любому поводу. Психика штука сложная, и, чтобы делать выводы, нужен еще какой-то материал.