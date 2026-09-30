Экипаж упавшего Ту-95 сделал все, чтобы отвести его от жилых домов

Экипаж упавшего в Приамурье Ту-95 сделал все, чтобы отвести его от жилых домов

Экипаж военного самолета Ту-95, потерпевшего крушение в Амурской области, перед аварией постарался увести машину в сторону от населенных пунктов. Об этом сообщили Telegram-канале правительства региона.

Инцидент произошел 29 сентября во время учебно-тренировочного полета в районе Красноярово. По данным правительства области, благодаря дeйствиям экипажа самолет оказался вдали от жилой застройки.

В Миноборoны России сообщили, что на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы.

Ту-95 упал в безлюдной местности. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия.

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