Фактами нарушения жилищных прав россиян заинтересовался глава СК

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад по факту обращения жителей Краснодара, которые с 2014 года не могут получить приобретенные квартиры. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В сети опубликовано видеообращение граждан, сообщающих, что частный застройщик до сих пор не провел коммуникации к многоквартирному дому.

Собственники неоднократно вносили дополнительные платежи для завершения строительства, однако дом так и не был сдан. При этом застройщик продолжает требовать денежные средства, отчет о распоряжении которыми предоставить не может.

По словам граждан, их обращения в уполномоченные органы не принесли результата.

По данному факту следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку по статье 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства поручил и.о. руководителя регионального СУ СК России представить доклад о ходе проверки и правовой оценке доводов заявителей.

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