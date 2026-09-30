Испанский наемник приговорен к тюремному заключению в ходе заочного судебного разбирательства. Судебная инстанция признала доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, убедительными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 38-летнего гражданина Испании Абраама Пардо Роблеса. Ему инкриминируется участие в вооруженном конфликте (часть 3 статьи 359 УК РФ).

Установлено, что весной 2023 года Роблес пересек границу Украины и присоединился к интернациональному легиону. Обладая предыдущим опытом службы в испанской армии, он прошел подготовку на учебных полигонах, получил стрелковое оружие, боезапас и экипировку. С июня 2026 года он участвовал в боевых операциях против российских Вооруженных Сил, что повлекло разрушение объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

За свою деятельность наемник получил финансовое вознаграждение. Роблес объявлен в международный розыск, и судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате судебного решения Абраам Пардо Роблес признан виновным в совершенном преступлении и осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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