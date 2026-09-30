Израиль принял неожиданное решение по эвакуации пассажиров рейса Flydubai

Израиль направит военные самолёты в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуировать израильских пассажиров рейса авиакомпании Flydubai, который совершил экстренную посадку на территории королевства. Соответствующее поручение дали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, сообщает портал Ynet.

Ситуация осложняется тем, что дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией нет.

Ранее израильские СМИ писали, что сама Flydubai планировала отправить резервный борт для перевозки около 180 пассажиров из Саудовской Аравии в Тель-Авив.

Первоначальный рейс следовал из Дубая в Тель-Авив, но был вынужден приземлиться в саудовском городе Табук после нештатной ситуации на борту — в какой-то момент был подан сигнал об угоне воздушного судна.

Ранее опровергли версию с дракой россиянина и украинца на борту рейса FlyDubai.