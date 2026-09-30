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Происшествия 4828

Израиль принял неожиданное решение по эвакуации пассажиров рейса Flydubai

Израиль собирается направить военные самолеты за пассажирами рейса Flydubai

Израиль собирается направить военные самолеты за пассажирами рейса Flydubai

Израиль направит военные самолёты в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуировать израильских пассажиров рейса авиакомпании Flydubai, который совершил экстренную посадку на территории королевства. Соответствующее поручение дали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, сообщает портал Ynet.

Ситуация осложняется тем, что дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией нет.

Ранее израильские СМИ писали, что сама Flydubai планировала отправить резервный борт для перевозки около 180 пассажиров из Саудовской Аравии в Тель-Авив.

Первоначальный рейс следовал из Дубая в Тель-Авив, но был вынужден приземлиться в саудовском городе Табук после нештатной ситуации на борту — в какой-то момент был подан сигнал об угоне воздушного судна.

Ранее опровергли версию с дракой россиянина и украинца на борту рейса FlyDubai.

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Автор:
Исраэль Кац Биньямин Нетаньяху Израиль Тель-Авив Саудовская Аравия