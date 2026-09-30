Израиль раскрыл план захвата Boeing со 174 пассажирами на борту

The Telegraph: пилот Flydubai мог направить самолет на здание в Израиле

Израильские спецслужбы рассматривают версию теракта во время рейса авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники, второй пилот мог попытаться захватить управление Boeing 737, чтобы врезаться в один из небоскребов.

Следствие предполагает сценарий, аналогичный атакам 11 сентября 2001 года. По данным источников, второй пилот планировал устранить капитана и направить лайнер на цель на территории Израиля, пожертвовав жизнями всех находящихся на борту.

На самолете находились 174 человека, включая 27 детей. Во время полета экипаж передал два тревожных сигнала: код 7700 (чрезвычайная ситуация) и код 7500 (захват судна). Израильские СМИ сообщают, что между командиром воздушного судна и вторым пилотом произошла драка.

Посадить самолет смогли резервные пилоты. Пострадавшим в ходе конфликта оказался гражданин Индии, выполнявший обязанности капитана. Нападавшим был второй пилот — гражданин Омана. Его задержали в Саудовской Аравии.

Террористические атаки 11 сентября 2001 года, осуществленные членами запрещенной в России организации «Аль-Каида», привели к гибели около 3 тысяч человек в США. Тогда террористы направили захваченные лайнеры на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона.

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