Извлечены останки погибших членов экипажа сгоревшего у берегов Камчатки рыболовного судна

Следователи устанавливают обстоятельства пожара на рыболовецком судне у берегов Камчатки. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движeния и эксплуатации морского транспорта, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Возгорание произошло 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 человек. Во время спасательной операции удалось эвакуировать 25 членов экипажа, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

При осмотре выгоревшего судна следователи и криминалисты обнаружили и извлекли останки погибших. Для установления их личностей и причин смерти назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Следствие рассматривает тpи основные причины ЧП: неисправность электрооборудования, нарушение экипажем требований пожарной безопасности либо несоблюдение правил технической эксплуатации судна. Расследование продолжается.

Читайте также:

25 моряков с загоревшегося на Камчатке судна доставили на берег.

Раскрыты данные о критическом состоянии моряков российского сейнера.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.