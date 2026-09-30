"Как 11 сентября": СМИ узнали подробности ЧП на рейсе Flydubai

В Израиле заявили, что пилот Flydubai хотел устроить теракт подобно 11 сентября

По данным 12‑го канала израильского телевидения, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, на борту рейса Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель‑Авив, произошёл серьёзный инцидент. Источник сообщил, что один пилот нанёс ножевое ранение другому и предпринял действия, сопоставимые с попыткой угона воздушного судна.

Утром лайнер подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в Табуке. В авиакомпании подтвердили факт конфликта между пилотами на борту.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал случившееся как попытку теракта.

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