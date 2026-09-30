Хинштейн сообщил о нейтрализации 88 БПЛА в Курской области за сутки

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь ликвидировали над территорией Курской области 88 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на своей странице в мессенджере Max.

«За прошедшие сутки, с 9 утра по Москве 29 сентября до 9 утра 30 сентября, над территорией Курской области нейтрализовано 88 беспилотников. Также за сутки было 49 артобстрелов отселённых районов и три сброса взрывных устройств с беспилотников. Погибших и пострадавших нет», — написал губернатор.

В результате атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и имущества. В Льгове повреждены два дома и один автомобиль. В селе Илёк Беловского района повреждён объект энергетики, из-за чего частично обесточена одна улица, а также пострадали водонапорная башня и зерноток. В слободе Белой повреждены три автомобиля.

Это не первый случай массированных атак беспилотников на Курскую область за последнее время. Регион, граничащий с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА с начала боевых действий. Власти неоднократно сообщали о работе систем ПВО и последствиях для гражданской инфраструктуры, при этом основной упор делается на отсутствие жертв среди мирного населения.

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