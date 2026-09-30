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Россия 928

Хинштейн сообщил о нейтрализации 88 БПЛА в Курской области за сутки

Хинштейн: над Курской областью за сутки нейтрализовано 88 беспилотников

Хинштейн: над Курской областью за сутки нейтрализовано 88 беспилотников

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь ликвидировали над территорией Курской области 88 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на своей странице в мессенджере Max.

«За прошедшие сутки, с 9 утра по Москве 29 сентября до 9 утра 30 сентября, над территорией Курской области нейтрализовано 88 беспилотников. Также за сутки было 49 артобстрелов отселённых районов и три сброса взрывных устройств с беспилотников. Погибших и пострадавших нет», — написал губернатор.

В результате атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и имущества. В Льгове повреждены два дома и один автомобиль. В селе Илёк Беловского района повреждён объект энергетики, из-за чего частично обесточена одна улица, а также пострадали водонапорная башня и зерноток. В слободе Белой повреждены три автомобиля.

Это не первый случай массированных атак беспилотников на Курскую область за последнее время. Регион, граничащий с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА с начала боевых действий. Власти неоднократно сообщали о работе систем ПВО и последствиях для гражданской инфраструктуры, при этом основной упор делается на отсутствие жертв среди мирного населения.

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