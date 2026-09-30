Хирурги в больнице оставили женщину без ног

Жительница США подала в суд на больницу, где ей ампутировали не ту ногу

Жительница Огайо подала в суд на больницу, где ей ампутировали не ту ногу. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно иску, хирурги по ошибке удалили женщине здоровую левую ногу, а после этого им пришлось ампутировать и правую, которую необходимо было удалить в результате онкологического заболевания. Из-за этих действий врачей пациенка осталась без обеих ног.

Адвокат пострадавшей утверждает, что хирург перед операцией правильно отметил ногу, которую нужно было ампутировать. Эта отметка сохранилась на правой ноге, тогда как ампутация была произведена на левой.

Руководство больницы сообщило, что хирурги были уволены в результате нарушения установленных правил работы операционной.

Американка требует компенсацию за инвалидность, перенесенные физические и душевные страдания, а также оплату всех счетов за лечение.

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