Китайцы разгромили ресторан из-за имени Си Цзиньпина в названии

Китайский ресторан в южнокорейском Соннаме возобновил работу спустя пять дней после нападения и сменил название. Владелец решил убрать с вывески имя китайского лидера Си Цзиньпина, опасаясь новых провокаций и общественного резонанса. Об этом говорится в публикации корейского издания SBS Nеws.

Инцидент произошел ранним утром 24 сентября. По данным полиции, четверо граждан Китая проникли в заведение с название «Си Цзиньпин», испачкали помещение лаком и краской, а также распылили на продукты вещество, предположительно являющееся пестицидом. В тот же день подозреваемые покинули Южную Корею.

Перед открытием владельцу пришлось заменить поврежденную мебель и оборудование. Продукты стоимостью около миллиона вон (около 62 тысяч рублей), которые могли контактировать с химическими веществами, решили полностью уничтожить. Ресторан получил нейтральное название «О-хян», а новую вывеску установят позднее.

Южнокорейская полиция установила личности предполагаемых участников нападения и запросила ордера на их арест. Правоохранители начали процедуру международного сотрудничества, а также проверяют возможную связь произошедшего с повреждением вывески этого же ресторана в июле.

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