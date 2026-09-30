Курьер аферистов помог украсть миллионы у трех российских пенсионеров

На Сахалине полиция задержала 21-летнего курьера дистанционных мошенников, который за два дня помог похитить у трех пенсионеров 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Житель Новосибирской области специально прилетел на остров для работы на зарубежных аферистов. Используя классическую схему, они обзванивали пожилых людей, представляясь силовиками или сотрудниками госорганов, и убеждали передать наличные для «декларирования» или спасения родственников, якобы попавших в беду.

В Углегорске от действий группы пострадал 77-летний мужчина, лишившийся миллиона рублей. В Аниве 74-летняя женщина отдала более 1,7 миллиона.

Преступника взяли с поличным в Невельске в момент получения 740 тысяч рублей от 85-летней местной жительницы. Всю похищенную наличность оперативники изъяли, в ближайшее время деньги вернут владельцам.

По трем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Читайте также:

«Стали известны жуткие подробности о замороженной российской студентке»

«Появились подробности об отце найденной в холодильнике российской студентки»