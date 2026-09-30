Машина упала в Неву на набережной

В Петербурге машина без водителя скатилась в Неву у Университетской набережной

В Петербурге фридайверы подняли со дна Невы автомобиль Chevrolet Cruze, который съехал в воду у Университетской набережной. Об этом сообщили в МЧС по городу.

Инцидент произошел поздно вечером накануне. Машину отнесло течением, после чего она затонула на глубине 2,5 метра в 20 метрах от берега. По данным ведомства, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, судоходству автомобиль не мешал.

Помощь оказали случайные прохожие — фридайверы, которые оказались неподалеку.

Свидетельница происшествия опубликовала в своем блоге видео, на котором запечатлен процесс подъема автомобиля.

Владелец Chevrolet Cruze не пострадал, так как в момент съезда в воду находился на берегу.

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