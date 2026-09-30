Медведица с четырьмя медвежатами забралась в припаркованный в городе автомобиль и попала на видео

В США семья из пяти медведей устроила «обыск» в автомобиле

В американском городе Гатлинбурге, штат Теннесси, медведица с четырьмя детенышами устроила необычный «обыск» припаркованного автомобиля. Животное самостоятельно открыло дверь машины, после чего вся медвежья семья по очереди забралась в салон. Об этом сообщает Yahoo.

Происшествие сняла на видео Кэти Джентри, приехавшая с подругами на церковный женский выезд. По ее словам, сначала компания заметила выходящих из леса медведей, а затем с удивлением увидела, как те заинтересовались одной из машин.

Попытка отпугнуть незваных гостей гудками не помогла. В машине американские черные медведи обнаружили пакет, в котором среди прочего находилась пачка картофельных чипсов.

Несмотря на неожиданное вторжение, никто не пострадал, а автомобиль остался цел. Осмотрев содержимое пакета, медведи унесли его к краю парковки, бросили ненужные вещи и удалились.

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