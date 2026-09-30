Министр нацбезопасности Израиля назвал пилота Flydubai террористом

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал пилота авиакомпании Flydubai террористом. Об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на заявление политика.

«Террорист планировал разбить самолет и убить находившихся на борту 180 израильтян», — заявил Итамар Бен-Гвир.

Министр поблагодарил пассажиров рейса. По его словам, они помогли предотвратить трагедию. Бен-Гвир призвал пересмотреть подход Израиля к вопросам безопасности. Он также заявил о необходимости продолжения военных действий. Политик назвал целью достижение полной победы в регионе.

30 сентября 2026 года на рейсе FZ 1073 из Дубая в Тель-Авив в кабине пилотов началась драка. Второй пилот нанес ножевое ранение капитану судна.

По данным СМИ, вооружённый ножом пилот пилот выкрикивал религиозные лозунги. Самолет резко потерял высоту и передал сигналы бедствия. В итоге пассажиры смогли остановить агрессивного мужчину. Лайнер совершил экстренную посадку на территории Саудовской Аравии.

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