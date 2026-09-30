Московский суд заочно арестовал главу украинской разведки

Московский суд заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Олега Иващенко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Решение об избрании меры пресечения было вынесено в начале сентября. Сегодня, 30 сентября, Мосгорсуд признал его законным.
«Постановление, которым Иващенко Олегу Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ, оставить без изменений», — говорится в постановлении суда.
Иващенко заочно предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ. Ему инкриминируют совершение теракта по предварительному сговору или организованной группой, повлекшего смерть человека. В России ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме.
Статья 205 УК РФ предусматривает ответственность за террористический акт. Часть 3 этой статьи предполагает наказание за деяния, повлекшие смерть человека. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на решения нижестоящих судов Москвы.
Главное управление разведки (ГУР) является органом военной разведки Министерства обороны Украины. Олег Иващенко занял должность начальника этого ведомства в январе 2026 года. Ранее он возглавлял Службу внешней разведки Украины.
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