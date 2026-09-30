Мужчина изнасиловал пассажирку в ночной электричке

Как стало известно «МК», инцидент произошел в феврале этого года. 40-летняя женщина задержалась на служебной корпоративной вечеринке и ближе к полуночи направилась на Павелецкий вокзал. Она была выпивши, однако осознавала, что происходит. Дама села в электричку, следовавшую до станции Бирюлево-Пассажирская, где ее должен был встречать муж. В вагоне кроме нее был только один мужчина, который сначала изъявил желание познакомиться со случайной попутчицей, а затем внезапно напал на беззащитную пассажирку. Несмотря на активное сопротивление, агрессор смог изнасиловать жертву. После этого он скрылся, но вскоре был задержан.

Столичные следователи выяснили, что мужчина нигде не работает, ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу насилием в отношении представителя власти. Чертановский суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы.