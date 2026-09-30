Мужчина нанял подростков, чтобы ограбить знакомую

Четверо молодых людей, в том числе трое несовершеннолетних задержаны, за нападение на девушку на юго-востоке Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел несколько дней назад на Новоостаповской улице. Трое подростков проникли в квартиру жертвы под предлогом коммунальной аварии. Когда она открыла дверь, они ворвались в помещение и потребовали, чтобы хозяйка перевела им деньги с банковской карты, а также похитили кое-какие вещи. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что налетчиков нанял знакомый девушки, чтобы ее ограбить. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и роли каждого участника.