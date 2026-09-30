Мужчина погиб, когда его сумку зажало в вагоне метро

В метрополитене Нью-Йорка произошел трагический инцидент, унесший жизнь 57-летнего мужчины. Пассажир погиб после того, как его сумка оказалась зажатой автоматическими дверями отходящего состава. Об этом пишет издание The New York Post.

По свидетельствам очевидцев, после начала движения поезда мужчину протащило по платформе. В конце пути он врезался в стену туннеля и упал на железнодорожные пути. Одна из пассажирок, находившихся в вагоне, рассказала телеканалу ABC 7 New York, что состав продолжил движение, несмотря на то что вещь застряла в дверном проеме. По ее словам, на станции в момент происшествия отсутствовали сотрудники метрополитена.

Следователи рассматривают версию о том, что ремень сумки мог быть обмотан вокруг запястья погибшего. Из-за этого он, предположительно, не смог быстро освободиться от багажа, когда поезд тронулся с места.

Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех деталей произошедшего.

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