Мужчина задушил беременную женщину и закопал ее тело во дворе дома

В Индии мужчина задушил беременную женщину, о которой заботился, и закопал тело

В индийском Джайпуре полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве 32-летней беременной сожительницы. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Ее тело обнаружили закопанным во дворе арендованного дома, сообщает India Today.

По версии следствия, Правеш Рават и Киран несколько месяцев жили вместе. Между ними регулярно возникали конфликты из-за мобильного телефона: мужчина подозревал партнершу в общении с другим человеком.

Полиция считает, что утром 23 сентября Рават задушил женщину, после чего некоторое время держал ее тело в доме. Затем он выкопал яму на лужайке перед зданием, поместил туда погибшую и засыпал землей. Следователи утверждают, что мужчина также использовал около двух килограммов соли.

После предполагаемого преступления Рават отправился в храм, а затем еще два дня продолжал ходить на работу. Позже он сообщил родственникам о смерти Киран, отключил мобильный телефон и попытался покинуть Джайпур.

Правоохранители смогли отследить подозреваемого после того, как он вновь включил телефон возле границы штата Уттар-Прадеш. Мужчину задержали. Первоначально он утверждал, что женщина покончила с собой, однако полиция продолжает расследование и устанавливает точные обстоятельства ее смерти.

В публикации также говорится, что Рават и Киран состояли в романтических отношениях, хотя при этом были родственниками. От кого забеременела женщина не уточняется, но мужчина о ней заботился. Мобильный телефон у пары был только один. Он принадлежал Равату.

Читайте также:

«Гениталии отрезаны»: последователь известного духовного гуру умер при загадочных обстоятельствах.

Американская фирма заплатит 31 млн евро за рабский труд индийцев.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.