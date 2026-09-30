На киностудии в Киеве вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на территории киностудии имени Довженко в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

«В Шевченковском районе на территории киностудии имени Довженко возник пожар», — говорится в публикации.

Предваритель, причиной возгорания стали аккумуляторы.

На место происшествия выехали спасательные службы.

Ранее Киев и три области Украины снова погрузились во тьму: из-за серьезных повреждений энергосистемы в регионе начались аварийные отключения света. В Минэнерго пояснили, что оборудование не справляется с нагрузкой, поэтому энергетики вынуждены ограничивать подачу электричества потребителям.

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