На киностудии в Киеве вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на территории киностудии имени Довженко в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.
«В Шевченковском районе на территории киностудии имени Довженко возник пожар», — говорится в публикации.
Предваритель, причиной возгорания стали аккумуляторы.
На место происшествия выехали спасательные службы.
Ранее Киев и три области Украины снова погрузились во тьму: из-за серьезных повреждений энергосистемы в регионе начались аварийные отключения света. В Минэнерго пояснили, что оборудование не справляется с нагрузкой, поэтому энергетики вынуждены ограничивать подачу электричества потребителям.
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