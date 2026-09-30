Над Воронежской областью за ночь сбили 31 беспилотник

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, беспилотные летательные аппараты были обнаружены над двумя городскими округами и восемью районами области. Все цели удалось уничтожить дежурным расчетам ПВО.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Информация о разрушениях также не поступала.

О последствиях падения или уничтожения беспилотников на территории региона дополнительных данных не приводится. Оперативные службы продолжают следить за обстановкой.

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