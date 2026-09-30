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Происшествия 1414

Над Воронежской областью за ночь сбили 31 беспилотник

ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник над Воронежской областью

ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, беспилотные летательные аппараты были обнаружены над двумя городскими округами и восемью районами области. Все цели удалось уничтожить дежурным расчетам ПВО.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Информация о разрушениях также не поступала.

О последствиях падения или уничтожения беспилотников на территории региона дополнительных данных не приводится. Оперативные службы продолжают следить за обстановкой.

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Автор:
Александр Гусев Воронежская область Мьянма