Населенный пункт в Забайкалье остался без связи и интернета

Жители Петровск-Забайкальского муниципального округа (МО) остались без связи и интернета. Об этом сообщил глава населенного пункта Николай Горюнов в своих социальных сетях.

«В Петровск-Забайкальском округе отсутствует телефонная связь и интернет», — написал Горюнов.

Причиной, по его словам, послужила авария на линиях провайдера.

Аварийные бригады находятся на месте происшествия и устраняют последствия аварии.

Ранее в 15 населенных пунктах Дагестана произошли перебои с электроснабжением. Больше всего пострадал Кизлярский район (5 поселений) и Дербентский (4). Также свет отсутствовал в двух пунктах Каякентского и Новолакского районов, в одном селе Сергокалинского района и в одном из районов Махачкалы.

Также сильный дождь привел к подтоплениям на улицах Владивостока.

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