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Происшествия 3688

Названа возможная причина инцидента с подавшим сигнал о захвате Boeing 737

Подавший сигнал о захвате Boeing 737 приземлился в Саудовской Аравии

Подавший сигнал о захвате Boeing 737 приземлился в Саудовской Аравии
фото создано шедеврум, николай ткаченко

Пассажирский Boeing 737, следовавший из Дубая в Тель-Авив и подавший международный код захвата (7500), совершил посадку в Саудовской Аравии. Об этом сообщают СМИ.

После подачи сигнала борт резко снизил высоту с 15 тысяч до 3375 футов и пропал с радаров. Последний раз воздушное судно фиксировалось на сайтах отслеживания полетов недалеко от аэропорта Табук.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало не внешнее нападение, а конфликт с применением насилия между членами экипажа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На борту находились 180 человек. Судьба пассажиров и текущее состояние самолета выясняются.

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