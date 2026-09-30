Названа возможная причина инцидента с подавшим сигнал о захвате Boeing 737

Пассажирский Boeing 737, следовавший из Дубая в Тель-Авив и подавший международный код захвата (7500), совершил посадку в Саудовской Аравии. Об этом сообщают СМИ.

После подачи сигнала борт резко снизил высоту с 15 тысяч до 3375 футов и пропал с радаров. Последний раз воздушное судно фиксировалось на сайтах отслеживания полетов недалеко от аэропорта Табук.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало не внешнее нападение, а конфликт с применением насилия между членами экипажа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На борту находились 180 человек. Судьба пассажиров и текущее состояние самолета выясняются.

Читайте также:

«Стали известны жуткие подробности о замороженной российской студентке»

«Появились подробности об отце найденной в холодильнике российской студентки»