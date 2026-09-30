Неизвестные обстреляли автобус в сирийской провинции Хомс

Семь человек погибли и четверо пострадали при обстреле автобуса в Сирии

По меньшей мере семь человек погибли, еще четверо получили ранения при обстреле автобуса в районе моста Масьяф в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

После нападения на место прибыли сотрудники сил внутренней безопасности и подразделения гражданской обороны. Территорию оцепили, спасатели приступили к эвакуации погибших и пострадавших.

Силы внутренней безопасности Сирии начали расследование обстоятельств произошедшего. Личности нападавших пока не установлены.

Другие подробности инцидента, в том числе возможные мотивы атаки, пока не приводятся. Информация о состоянии четырех пострадавших также отсутствует.

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