Новые взрывы в Киеве: объявлена тревога

В Киеве вновь произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости», ссылаясь на собственные источники. Ранее в течение дня уже поступала информация о серии взрывов в украинской столице.

На фоне новых сообщений в Киеве была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в городе, однако официальные власти пока не комментировали характер и последствия произошедшего. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Информация уточняется. По мере поступления новых сведений ожидаются комментарии местных властей и экстренных служб.

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