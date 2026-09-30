Один из спасённых в крымских пещерах раскрыл подробности инцидента

RT: один из спасённых в Крыму рассказал, что провёл 36 часов в пещерах

В Крыму завершилась спасательная операция: сотрудники МЧС вывели на поверхность группу из четырех местных экскурсоводов — троих мужчин и одну женщину. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал агентства, побеседовавшего с одним из участников событий.

По словам собеседника издания по имени Геннадий, они отправились в пещеру во внерабочее время из спортивного интереса. Мужчина отметил, что местность им знакома, просто они не смогли найти выход.

При этом никакой паники не было, так как они понимали примерно, где находятся. С собой у группы было немного еды, которой они периодически перекусывали.

Геннадий также опроверг информацию об обвале. Он добавил, что в пещерах пришлось провести 36 часов.

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