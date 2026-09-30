Отец сбросил с балкона 6-го этажа двух собственных маленьких дочерей на глазах у полиции

В Японии отец сбросил двух малолетних дочерей с балкона на глазах у полиции

В японском городе Какамигахара полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в попытке убить двух собственных дочерей. По версии следствия, он выбросил девочек в возрасте одного и четырех лет с балкона квартиры на шестом этаже. Об этом пишет Tokyo Reporter.

Инцидент произошел ранним утром 26 сентября после семейного конфликта. Жена мужчины вызвала полицию, пожаловавшись на его поведение. Прибывшие сотрудники обнаружили японца на балконе, однако выполнять их требования он отказался.

Когда правоохранители попытались попасть в квартиру, мужчина, как утверждает следствие, вынес на балкон спящих дочерей и сбросил их вниз. К этому моменту спасатели успели развернуть под окнами специальный страховочный мат. Благодаря этому обе девочки выжили.

Детей оперативно передали медикам, при этом полученные ими травмы, по имеющимся данным, не представляли угрозы для жизни.

Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство. Тест на запрещенные наркотические вещества дал отрицательный результат, а сам подозреваемый во время допроса воспользовался правом хранить молчание. Полиция продолжает устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Токио накрыло историческим потопом.

Мужчина задушил беременную женщину и закопал ее тело во дворе дома.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.