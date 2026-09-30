Пара россиян открыла подпольный наркомаркет по всем правилам конспирации и попалась

В Пермском крае полиция пресекла контрабанду 14 килограммов сильнодействующего наркотического вещества. Задержаны 30-летние жители Екатеринбурга, открывшие в регионе теневой интернет-магазин запрещенных препаратов. Об этом сообщает МВД Медиа.

Пара - бывшие сотрудники подпольного наркомаркета - переехала в Пермский край для самостоятельного ведения бизнеса. Для конспирации женщина во время выходов в город словно в шпионском детективе меняла парики, носила темные очки и глубокие капюшоны.

В мае 2026 года пару взяли с поличным в почтовом отделении при попытке отправить заказчику полкилограмма рецептурного препарата. В ходе дальнейшего расследования оперативники изъяли в пункте выдачи транспортной компании международную посылку, в которой находилось почти 14 килограммов запрещенного вещества. По предварительным подсчетам, правоохранители предотвратили распространение около 7000 доз сильнодействующего наркотика.

По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу. Также возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются поставщики запрещенных препаратов.

Читайте также:

«Стали известны жуткие подробности о замороженной российской студентке»

«Появились подробности об отце найденной в холодильнике российской студентки»