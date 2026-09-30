Пассажиров «Боинга» спасло чудо: пилот назвал упущения арабской авиакомпании

Инцидент в воздухе с самолетом авиакомпании FlyDubai остается в центре внимания мировых СМИ. ЧП обрастает все новыми подробностями. Версии произошедшего меняются. Вначале говорили о конфликте между русским и украинским пилотами, но потом возник внутриарабский конфессиональный мотив драки между пилотами. Но сути этого не меняет: трагедии с гибелью 180 пассажиров удалось избежать чудом ввиду огромного количества нарушений летной дисциплины на злополучном рейсе Дубай – Тель-Авив. Так считает пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников.

– В сообщениях о ЧП на борту «Боинга» фигурирует нож, который якобы использовал один из пилотов, – говорит Владимир Сальников. – Сразу возникает вопрос: как нож принесли? Значит, досмотр некачественный.

По его словам, подобных ЧП в истории гражданской авиации не так много, но нечто похожее случалось.

– Давным-давно был случай, когда египетский «Боинг-767» вылетел из Нью-Йорка и летел в Каир. Второй пилот, которому 60 лет исполнялось, должен был уходить на пенсию. Его длительное время не назначали командиром воздушного судна, была обида, плюс в семье еще был разлад. Так он дождался, когда командир пошел в туалет, встал, закрыл дверь и направил самолет в Атлантику. Тогда все погибли – пассажиры и экипаж.

Было разбирательство, и после того случая появилось требование ИКАО (Международная организация гражданской авиации. – «МК»): когда один из пилотов выходит в туалет, то обязательно в кабине должен присутствовать кто-то из бортпроводников. Он не садится в пилотское кресло, а стоит в кабине. Чтобы два человека обязательно были в кабине. Это требование выполняется неукоснительно всеми авиакомпаниями. Но такого, чтобы пилоты подрались во время полета, – я о таком просто никогда не слышал. Уникальный случай.

– Если выяснится, что кто-то из пилотов действительно спровоцировал драку, что его ждет?

– В Эмиратах законы очень строгие. Там смертная казнь, например, за подделку лекарства, за нападение на детей, не говоря уже о терроризме. Думаю, однозначно ему грозит смертная казнь.

– В случае драки пилотов пассажиры сильно рисковали?

– Если они действительно дрались, они могли легко повредить оборудование самолета, например, отключить автопилот, убрать рычаг управления двигателями на «малый газ» и даже выключить их.

Это очень опасная ситуация. Очень серьезный инцидент. Такого просто в принципе не должно быть в гражданской авиации, где пилотам доверены жизни сотен пассажиров. Это нонсенс.