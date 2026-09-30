Пассажиры обезвредили пилота и спасли Boeing 737 от катастрофы

В среду, 30 сентября, Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал об угоне после драки в кабине пилотов. По предварительным данным, второй пилот — гражданин Омана — напал на капитана из Индии, возможно, пытаясь направить самолет в пике или покончить с собой. Пассажиры, среди которых случайно оказались пилоты из России и Украины, ворвались в кабину, обезвредили нападавшего и помогли посадить борт в Табуке. Все пассажиры целы, однако израильские власти не исключают версию теракта. Происшествие может привести к обострению отношений между странами Персидского залива.