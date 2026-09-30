Пламя охватило 1000 кв. м пятиэтажки в Самарской области

В Новокуйбышевске тушат пожар площадью 1000 кв. м в пятиэтажном доме

Спасатели ликвидируют крупное возгорание в многоквартирном доме на улице Молодежной в Новокуйбышевске. Как сообщили в МЧС Самарской области, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и перекинулся на кровлю здания. К месту происшествия стянуты значительные силы: в операции задействованы 82 специалиста и 28 единиц техники.

Информация о пострадавших пока уточняется. Региональная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль. Ведомство проверяет обстоятельства ЧП и соблюдение прав граждан.

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