Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и с Украины

Пилотами FlyDubai, подравшиеся во время рейса, оказались россиянин и украинец

Пилоты, которые устроили драку на борту самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив, оказались из России и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пилоты FlyDubai устроили драку в кабине самолета прямо во время рейса. Один из дебоширов потерял сознание. Это стало причиной подачи самолетом сигнала бедствия.

По данным канала, конфликт произошел между россиянином и украинцем.

Ранее стало известно, что летевший из ОАЭ в Израиль Boeing 737 подал сигналы бедствия 7700 и 7500 (угроза захвата). На борту было 180 человек, большинство — граждане Израиля.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Табук.

До этого пилоты Air New Zealand подрались и задержали рейс на 14 часов.

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