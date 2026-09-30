Погибшими в массовом ДТП девушками оказались тpи студентки одного вуза

Сибирский федеральный университет (СФУ) выразил соболезнования близким трeх студенток, погибших в массовом ДТП на улице Дубровинского в Красноярске. Жертвами аварии стали Анастасия Глушкова, Кристина Лукша и Дарья Присяжнюк, сообщили в Telegram-канале вуза.

Девушки были студентками Института нефти и газа СФУ, проживали в одном общежитии и дружили между собой. В университете отметили, что они также принимали активное участие в молодежной жизни вуза.

Ректор СФУ Максим Румянцев заявил о готовности предоставить семьям погибших необходимую поддержку, включая материальную, юридическую и организационную помощь. Психологи университета также будут работать с однокурсниками, преподавателями и всеми, кому потребуется поддержка.

Напомним, что утром 29 сентября на улице Дубровинского произошла смертельная авария с участием шести машин. По предварительным данным, после столкновения Volkswagen Golf с «Ладой» произошло столкновение со встречным Volkswagen Passat. Тpи пассажирки последнего автомобиля в возрасте от 19 до 21 года погибли на месте.

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