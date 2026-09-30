Полиция начала проверку организатора концертов Канье Уэста на предмет мошенничества

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали доследственную проверку по факту возможного мошенничества со стороны организатора концертов американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в полиции.

«Есть или нет основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, будут решать уже в центральном аппарате МВД», — заявил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах. Он добавил, что там же при необходимости проведут дополнительную проверку деятельности организатора, который находится в Москве.

Материалы проверки готовит УМВД по Петроградскому району. Поводом стало обращение депутата местного законодательного собрания. Депутату пожаловались покупатели билетов. Они так и не получили возврат денег. Организатором выступало московское ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency).

Выступления артиста планировали на 10 и 11 октября на площадке «Газпром Арена». Стоимость билетов достигала 160 тысяч рублей. Администрация стадиона заявила об отсутствии договора аренды с организатором. Покупатели уже подали в суды несколько исков на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.

Канье Уэст — американский рэпер и продюсер. Он анонсировал концерты в России 17 августа. Позднее в адрес организаторов поступили серьёзные жалобы от общественников. Авторы жалоб указывали на прошлые антисемитские высказывания артиста и его одобрение нацистской символики. Они сочли его выступление недопустимым для города, который пережил блокаду.

В начале сентября «Газпром Арена» подтвердила отсутствие концертов зарубежных исполнителей в своём октябрьском расписании.

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