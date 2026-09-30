Полиция задержала стрелка на заправке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 53-летнего мужчину из-за стрельбы на автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего подозреваемого, который произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета по машине пострадавшего», — рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошёл около дома 31 по Карачаевской улице. Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о выстрелах. Конфликту предшествовала ссора между двумя водителями на территории АЗС. 53-летний мужчина достал сигнальный пистолет и выстрелил в автомобиль 40-летнего оппонента. Задержанного доставили в отдел полиции и составили административный протокол. Оружие изъято. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнальные пистолеты конструктивно схожи с огнестрельным оружием и предназначены для подачи световых или звуковых сигналов. Стрельба из них в общественных местах вне специально отведенных территорий является нарушением закона. Такие действия квалифицируют как мелкое хулиганство или нарушение правил обращения с оружием. При наличии угрозы жизни или умышленном причинении ущерба имуществу дело могут переквалифицировать в уголовное.

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