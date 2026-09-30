Польские ВВС подняли в воздух на фоне новых ударов по Украине

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило о задействовании военной авиации на фоне новых ударов России по Украине. В командовании заявили, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства.

По данным польской стороны, авиация действует в воздушном пространстве страны в связи с применением Россией средств воздушного нападения по территории Украины.

В командовании не уточнили количество задействованных самолетов и продолжительность операции. Информация о нарушении польского воздушного пространства в сообщении не приводится.

Ранее польский портал NaTemat сообщал о расходах на регулярные вылеты истребителей на фоне активности российской авиации на Украине. Согласно приведенным изданием данным, летный час польского F-16 обходится примерно в 76–77 тысяч злотых.

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