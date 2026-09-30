«Гениталии отрезаны»: последователь известного духовного гуру умер при загадочных обстоятельствах

В индийском Вриндаване полиция выясняет обстоятельства гибели Дипака Лодхи, известного также как Расик Дулари Шаран, — ученика духовного наставника Премананда Махараджа. Мужчина погиб после падения с четвертого этажа ашрама Guru Kripa Kunj, пишет NDTV.

Момент происшествия попал на камеры наблюдения. 25 сентября около 10:35 Лодхи упал на дорогу возле здания, после чего его доставили в больницу. Правоохранители изучают записи с камер, чтобы восстановить события, происходившие непосредственно перед трагедией.

Дополнительные вопросы у следователей вызвали обнаруженные на теле погибшего повреждения. Помимо переломов и тяжелой травмы головы, экспертиза выявила повреждения половых органов. В комнате мужчины также нашли угловую шлифовальную машину (болгарку), которую криминалисты проверяют на наличие отпечатков пальцев.

Образцы крови погибшего направили на экспертизу, которая должна установить возможное присутствие алкоголя, наркотических или токсичных веществ. Полиция также выясняет, с кем Лодхи общался перед гибелью, и намерена опросить людей, связанных с ашрамом.

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