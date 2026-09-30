Появились новые подробности инцидента с "захватом" самолёта авиакомпании FlyDubai

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив и подавший сигнал о захвате, благополучно приземлился в саудовском аэропорту Табук.

Лайнер могли довести до аэродрома другие пилоты, которые летели на рейсе в командировку. Об этом пишет Mash.

По словам пассажиров воздушного судна, после того как один из действующих пилотов был ранен ножом в ходе конфликта в кабине, управление самолетом взяли на себя коллеги, находившиеся на борту. Раненому оказали первую медицинскую помощь.

Пассажиры также опубликовали первые кадры из салона, на которых виден экипаж, оказывающий помощь пострадавшему.

Напомним, во время инцидента самолет подал коды 7700 (чрезвычайная ситуация) и 7500 (захват), после чего Израиль закрыл свое воздушное пространство и поднял истребители. На борту находились около 180 человек.

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