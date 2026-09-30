Появились страшные кадры из салона рейса Тель-Авив — Дубай

В израильских СМИ появились первые кадры с борта Boeing-737 авиакомпании FlyDubai, на которых слышны крики и видна паника пассажиров. Также видно, что воздушное судно сильно качает из стороны в сторону.

Ранее сообщалось, что рейс, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов.

Одна из пассажирок в эфире «12 канала» израильского телевидения заявила, что происходящее было похоже на теракт. Женщина рассказала, что люди два часа слышали крики в самолете. По ее словам, пилота ранили ножом, пассажиры видели много крови.

Самолёт полностью потерял управление, и люди думали, что он сейчас разобьётся. По данным телеканала, дверь в кабину открылась, и пассажиры увидели кровь.

Как сообщала другая свидетельница по имени Мириам, пассажиры и экипаж, среди которых были израильтяне, обезвредили нападавшего.

Причиной инцидента стала драка между пилотами. Авиакомпания FlyDubai официально подтвердила факт конфликта на борту, исключив версию теракта или захвата судна. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук.

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