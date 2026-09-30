Появилось видео первых минут после поножовщины на борту самолета FlyDubai

В сети опубликовали видео первых минут после поножовщины на борту рейса FlyDubai

В сети появилось видео первых минут после поножовщины на борту рейса FlyDubai Дубай — Тель-Авив. На кадрах пассажир с окровавленным лицом обращается к тем, кто находится на земле.

Он заявляет, что нападавших удалось обезвредить, борт готовится к посадке.

Также мужчина добавляет, что все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту.

Самолет в этот момент направлялся на экстренную посадку в саудовский Табук. Раненого капитана спасали оказавшиеся на борту врач и медсестра.

По словам очевидцев, люди услышали крики, прорвались в кабину и увидели там огромное количество крови.

Израильские пассажиры набросились на нападавшего второго пилота и смогли его обезвредить. Управление судном взяли на себя другие пилоты, которые летели этим же рейсом в качестве пассажиров.

Авиакомпания подтвердила, что причиной инцидента стала драка в кабине, а первоначальная версия о захвате воздушного судна была исключена.

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