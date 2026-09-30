Пожар на нефтебазе в станице Павловской полностью ликвидирован

Тушение пожара на нефтебазе в станице Павловской завершено

Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории нефтебазы в станице Павловской Краснодарского края. Об этом 30 сентября сообщил глава Павловского района Роман Парахин.

«По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано», — говорится в сообщении главы района.

Сотрудники Кущевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» взяли пробы воздуха. Исследования показали нормализацию уровня загрязнения. Специалисты не выявили превышений допустимых концентраций.

На объекте началась ликвидация последствий происшествия. В работах принимают участие экстренные и оперативные службы, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и специалисты нефтебазы. Ночью 28 сентября на объекте зафиксировали атаку БПЛА. В результате возник пожар. Для ликвидации последствий в станице создали муниципальный штаб. Жертв и пострадавших нет.

Станица Павловская расположена в Краснодарском крае. Нефтебазы относятся к объектам критической инфраструктуры. Атаки беспилотных летательных аппаратов на подобные объекты часто приводят к возгораниям резервуаров с нефтепродуктами. Ликвидация таких пожаров требует применения специальной пены и привлечения значительных сил пожарных расчетов. Экологический мониторинг воздуха проводят для оценки рисков для здоровья местного населения.

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