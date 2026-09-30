При атаке БПЛА в Брянской области пострадали 12 человек

При атаке беспилотников на город Трубчевск Брянской области пострадали 12 человек. Среди раненых семь студентов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук на своей странице в Max.
«Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу», — написал Егор Ковальчук.
Инцидент произошел в городе Трубчевск. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь. Состояние одного человека оценивают как тяжёлое.
Трубчевск находится в южной части Брянской области. Этот регион регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности. Запрещено распространять информацию о перемещениях военной техники или последствиях атак.
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