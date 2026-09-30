При атаке БПЛА в Брянской области пострадали 12 человек

В Брянской области при атаке беспилотников ранения получили 12 человек

При атаке беспилотников на город Трубчевск Брянской области пострадали 12 человек. Среди раненых семь студентов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук на своей странице в Max.

«Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу», — написал Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в городе Трубчевск. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь. Состояние одного человека оценивают как тяжёлое.

Трубчевск находится в южной части Брянской области. Этот регион регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности. Запрещено распространять информацию о перемещениях военной техники или последствиях атак.

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