Природный пожар угрожает населенному пункту в российском регионе

В Новотроицке (Оренбургская область) горит сухая растительность — существует угроза перехода огня на населённый пункт Разъезд 213.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену МЧС 30 сентября в 14:41 по местному времени (12:41 мск).

По данным ведомства, протяжённость фронта пожара составляет 700 метров, точная площадь возгорания уточняется.

К тушению привлечены два пожарных поезда (со станций Орск и Кувандык), в работах участвуют 47 человек и 9 единиц техники. На данный момент погибших и пострадавших нет.