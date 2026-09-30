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Происшествия 1891

Природный пожар угрожает населенному пункту в российском регионе

В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту

В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту

В Новотроицке (Оренбургская область) горит сухая растительность — существует угроза перехода огня на населённый пункт Разъезд 213.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену МЧС 30 сентября в 14:41 по местному времени (12:41 мск).

По данным ведомства, протяжённость фронта пожара составляет 700 метров, точная площадь возгорания уточняется.

К тушению привлечены два пожарных поезда (со станций Орск и Кувандык), в работах участвуют 47 человек и 9 единиц техники. На данный момент погибших и пострадавших нет. 

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Автор:
МЧС Оренбургская область