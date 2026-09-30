Пропавших в крымской пещере туристов удалось найти

Четверых туристов, которые перестали выходить на связь во время прохождения пещерного маршрута в Крыму, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, все участники группы найдены живыми. Сейчас специалисты организуют их безопасный выхoд из пещеры.
Предварительно, состояние трех мужчин и одной женщины оценивается как удовлетворительное. Информации о серьезных травмах у туристов не поступало.
Группа спелеологов-любителей отправилась по маршруту от Голубиной до Красной пещеры днем в понедельник. В установленный срок путешественники на связь не вышли, после чего к их поискам приступили сотрудники МЧС.
В МЧС добавили, что в проведении спасательной операции задействованы 41 человек и 12 единиц техники. На месте организована работа оперативного штаба.
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