Пропавших в крымской пещере туристов удалось найти

Четверых туристов, которые перестали выходить на связь во время прохождения пещерного маршрута в Крыму, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, все участники группы найдены живыми. Сейчас специалисты организуют их безопасный выхoд из пещеры.

Предварительно, состояние трех мужчин и одной женщины оценивается как удовлетворительное. Информации о серьезных травмах у туристов не поступало.

Группа спелеологов-любителей отправилась по маршруту от Голубиной до Красной пещеры днем в понедельник. В установленный срок путешественники на связь не вышли, после чего к их поискам приступили сотрудники МЧС.

В МЧС добавили, что в проведении спасательной операции задействованы 41 человек и 12 единиц техники. На месте организована работа оперативного штаба.

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