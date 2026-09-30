ПВО сбила более 30 БПЛА над территорией Ростовской области

Силы ПВО Минобороны России минувшей ночью сбили более 30 дронов над территорией Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на своей странице в мессенджере Max.
По его словам, дроны были отражены в городе Каменске-Шахтинском и 6 районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.
«Последствия на земле. В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Информация будет уточняться», — добавил глава региона.
На местах работают специалисты профильных ведомств.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил о сохранении режима беспилотной опасности. В результате ночной атаки в регионе повреждены частные дома. Погибших и пострадавших нет.
Режим беспилотной опасности ограничивает полеты гражданских воздушных судов. Эта мера обеспечивает безопасность населения и работу систем ПВО. Запрет на публикацию фото и видео с мест падений дронов предотвращает передачу разведывательных данных противнику.
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