ПВО сбила более 30 БПЛА над территорией Ростовской области

Система ПВО уничтожила за ночь свыше 30 дронов в Ростовской области

Силы ПВО Минобороны России минувшей ночью сбили более 30 дронов над территорией Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на своей странице в мессенджере Max.

По его словам, дроны были отражены в городе Каменске-Шахтинском и 6 районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.

«Последствия на земле. В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Информация будет уточняться», — добавил глава региона.

На местах работают специалисты профильных ведомств.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил о сохранении режима беспилотной опасности. В результате ночной атаки в регионе повреждены частные дома. Погибших и пострадавших нет.

Режим беспилотной опасности ограничивает полеты гражданских воздушных судов. Эта мера обеспечивает безопасность населения и работу систем ПВО. Запрет на публикацию фото и видео с мест падений дронов предотвращает передачу разведывательных данных противнику.

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