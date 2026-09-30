Рабочему оторвало руку на пилораме в Нижегородской области

В Урене разнорабочий лишился части руки при работе на пилораме

В Нижегородской области рабочий лишился руки во время работы на станке. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

45-летний мужчина работал на пилораме в городе Урень. Он решил вытащить из много пилочного-ленточного станка застрявшую щепку, не останавливая оборудование. В результате ему оторвало правую руку на уровне средней трети предплечья.

Мужчину доставили в больницу. Информации о состоянии его здоровья нет. Однако его травму врачи оценивают как тяжелую.

По факту происшествия начато расследование. Специалисты выяснят, кто нарушил нормы охраны труда, которые привели к тяжелой травме сотрудника.

Ранее в Свердловской области 41-летний рабочий погиб при обрушении грунта во время монтажа водопровода.

Также рабочий погиб при ликвидации аварии на северо-востоке Москвы.

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