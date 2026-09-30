Ранее судимый россиянин за один день совершил серию дерзких преступлений

В Батайске задержали подозреваемого в ограблении женщины и краже украшений

В Батайске Ростовской области по горячим следам задержан 38-летний житель Владимирской области, подозреваемый в серии дерзких преступлений. Мужчина приехал в город на заработки, но вместо работы занялся грабежами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В течение суток гастролер совершил три преступления. Так, он успел ограбить 50-летнюю местную жительницу, сорвав с нее сумку с двумя телефонами и банковскими картами.

Затем вынес верхнюю одежду из магазина на той же улице (ущерб составил 26 тысяч рублей).

А ближе к полуночи разбил окно ювелирного бутика на улице Кирова обычным мусорным баком, проник внутрь и похитил серебряные изделия на 300 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность похитителя в течение суток и задержали его при попытке сбыть украденные драгоценности в местном ломбарде.

Всё похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу. Выяснилось, что задержанный ранее неоднократно был судим.

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