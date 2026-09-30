Раскрыто, какие повреждения получил самолет Flydubai во время резкого снижения

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии, получил серьезные повреждения конструкции. Как сообщает 9-й канал Израиля, во время резкого срыва лайнера к земле колоссальными аэродинамическими перегрузками оторвало фрагмент руля направления в хвостовой части.

В момент схватки в кабине неуправляемый борт сорвался в пике. За 29 секунд лайнер пролетел вниз 4,5 километра на скорости около 930 км/ч. Вертикальная скорость падения превышала 150 метров в секунду — конструкция самолета выдержала нагрузки на пределе прочности.

После приземления в Табуке оба пилота были экстренно госпитализированы в местную больницу, сообщил израильский журналист Амит Сегаль.

При этом портал Walla ранее сообщал, что один из членов экипажа мог скончаться от полученных ран.

На борту находились около 180 человек, никто из пассажиров не погиб.

Также появилась новая версия инцидента на борту рейса FlyDubai Дубай — Тель-Авив. Как сообщает Israel Hayom, самолет смогли посадить пилоты, которые случайно оказались на борту в качестве пассажиров: один — выходец из России, второй — с Украины.

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