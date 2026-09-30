Рейсы в двух аэропортах Москвы начали выполнять с ограничениями

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. В авиагаванях введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.

Ограничения действуют в районе обоих аэропортов. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

На фоне введенных мер возможны изменения в графике движения воздушных судов. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные корректировки расписания.

Ограничения затрагивают как прибывающие, так и отправляющиеся рейсы. О возобновлении работы в обычном режиме Росавиация сообщит дополнительно.

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